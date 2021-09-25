ریاضة

طاقم سعودي بقيادة الخضير لمباريات العراق ولبنان

ستقام المباراة التي على استاد خليفة الدولي في الدوحة
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العراق العراق مونديال قطر 2020

أربيل (كوردستان 24)- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية التي ستقود مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد في بيان إن المنتخب العراقي سيلاقي منتخب لبنان في ثالث مبارياته في التصفيات الآسيوية لحساب المجموعة الأولى في السابع من الشهر المقبل.

وستقام المباراة التي على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وسيقود مباراة المنتخب العراقي أمام منتخب لبنان طاقم تحكيم سعودي بقيادة تركي الخضير (حكماً للساحة) ومحمد مكي العكبري (حكماً مساعداً أول).

كما سيضم الطاقم خلف زيد الشمري (حكماً مساعداً ثانياً) ومحمد خالد الهويش (حكماً رابعاً) والفلسطيني ميشيل حنانيا (مقيم الحكام).

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