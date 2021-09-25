ذي قار.. وفاتان وإصابات "مرشحة للارتفاع" بالحمى النزفية في 5 بؤر

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في محافظة ذي قار السبت عن تسجيل حالتي وفاة وعدد من الإصابات بالحمى النزفية خلال أسبوع واحد، حسبما أفاد المستشفى البيطري.

ونقلت شبكة أخبار الناصرية المحلية عن معاون مدير المستشفى محمد عزيز قوله إن إحدى حالتي الوفاة تعود لفتاة، بينما الأخرى لرجل.

وأشار إلى أن الإصابات "مرشحة للزيادة بعد ظهور خمس بؤر للمرض".

وقال عزيز إن المستشفى البيطري شكل فرقاً بيطرية لتعقيم وغطس المواشي في المناطق التي ظهرت فيها الإصابات وتوعية الساكنين بالوقاية منها.