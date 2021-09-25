اقتصاد

النفط يتخطى 78 دولاراً ويسجل ذروة 3 سنوات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل
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کوردستان نفط أسعار النفط خام برنت

أربيل (كوردستان 24)- سجلت أسعار النفط ارتفاعاً للأسبوع الثالث على التوالي حيث بلغت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً.

وبحسب وكالة رويترز فقد تعافى النفط بعد أن أجبرت تقلبات الإنتاج العالمية شركات الطاقة على سحب كميات كبيرة من الخام من المخزونات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتاً ليستقر عند 73.98 دولاراً.

وكان هذا أعلى إغلاق لبرنت منذ تشرين الأول أكتوبر 2018 ولخام غرب تكساس الوسيط منذ تموز يوليو 2021، وكلاهما لليوم الثاني على التوالي.

وهذا هو الأسبوع الثالث من مكاسب خام برنت والخامس لخام غرب تكساس الوسيط بسبب تعطل الإنتاج في ساحل الخليج الأمريكي من إعصار إيدا في أواخر آب أغسطس الماضي.

 

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