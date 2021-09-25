"انتصار عظيم وتاريخي".. الرئيس بارزاني يهنئ الكوردستانيين بالذكرى الرابعة للاستفتاء

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت التهاني إلى شعب كوردستان وذلك مع حلول الذكرى الرابعة للاستفتاء.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة بالمناسبة على حسابه في تويتر "كان تصويت 93% من الكوردستانیین في يوم الاستفتاء بـ(نعم) انتصاراً عظيماً وتاريخياً".

وأضاف في رسالته "في ذكرى ذلك الانتصار أوجه التهاني لشعب كوردستان واشد على أيدي المناضلين الذين لم ينحنوا، واقبل عيونهم".

وأجرى إقليم كوردستان في 25 من أيلول سبتمبر عام 2017 استفتاءً تاريخياً حظي بتصويت 93 بالمئة من الشعب لصالح الاستقلال عن العراق.