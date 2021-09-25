سیاسة

"انتصار عظيم وتاريخي".. الرئيس بارزاني يهنئ الكوردستانيين بالذكرى الرابعة للاستفتاء

"في ذكرى ذلك الانتصار أوجه التهاني لشعب كوردستان واشد على أيدي المناضلين الذين لم ينحنوا، واقبل عيونهم"
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان استفتاء كوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني اليوم السبت التهاني إلى شعب كوردستان وذلك مع حلول الذكرى الرابعة للاستفتاء.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة بالمناسبة على حسابه في تويتر "كان تصويت 93% من الكوردستانیین في يوم الاستفتاء بـ(نعم) انتصاراً عظيماً وتاريخياً".

وأضاف في رسالته "في ذكرى ذلك الانتصار أوجه التهاني لشعب كوردستان واشد على أيدي المناضلين الذين لم ينحنوا، واقبل عيونهم".

وأجرى إقليم كوردستان في 25 من أيلول سبتمبر عام 2017 استفتاءً تاريخياً حظي بتصويت 93 بالمئة من الشعب لصالح الاستقلال عن العراق.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

أربيل تمنح المحصنين ضد كورونا "بطاقات ذكية" وتعلن آلية استلامها
  28 دقائق
کوردستان

النفط يتخطى 78 دولاراً ويسجل ذروة 3 سنوات
  2 ساعات
العراق

ذي قار.. وفاتان وإصابات "مرشحة للارتفاع" بالحمى النزفية في 5 بؤر
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف