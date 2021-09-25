وزير التجارة التركي يزور بغداد وكوردستان للمرة الثانية في شهرين

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وزير التجارة التركي محمد موش زيارة إلى بغداد وإقليم كوردستان يومي السبت والأحد وذلك للمرة الثانية خلال شهرين.

وبحسب وسائل إعلام تركية رسمية سيوجه الوزير إلى بغداد أولاً حيث يلتقي وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، وبعدها ينتقل إلى أربيل.

وذكرت وكالة الأناضول التركية أن الوزير التركي سيلتقي رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ومن المنتظر أن يتناول الوزير موش مع المسؤولين الذين سيلتقيهم سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية لتركيا مع العراق وإقليم كوردستان.

كما سيبحث المشاكل التي تعترض الشركات التركية في عموم العراق.

وبلغت الصادرات التركية إلى العراق 9.1 مليارات دولار العام المنصرم، في حين بلغ حجمها في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 6.6 مليار دولار.