صحة وبیئة

أربيل تمنح المحصنين ضد كورونا "بطاقات ذكية" وتعلن آلية استلامها

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البطاقة الذكية
البطاقة الذكية
کوردستان إقليم كوردستان البطاقة الذكية كورونا

أربيل (كوردستان 24)- دعت مديرية الصحة في أربيل السبت المواطنين المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا إلى زيارة المراكز الصحية للحصول على "البطاقات الذكية".

وقال المتحدث باسم مديرية صحة أربيل بزار موسى لكوردستان 24، "يتعين على المواطنين مراجعة المركز الذي تلقوا فيه جرعتين للحصول على البطاقات الذكية".

و"البطاقة الذكية" هي بمثابة جواز سفر يمكّن حامليه من عرضه في المطارات والمنافذ الحدودية. وتتضمن البطاقة معلومات تفصيلية ورمزاً شريطياً.

وأضاف موسى أن على المواطنين أن يحلموا معهم نسخة من جواز سفرهم فضلاً عن البطاقة التي حصلوا عليها خلال تلقيهم الجرعتين تباعاً.

وأشار إلى أن البطاقة الذكية معترف بها عالمياً وفيها باركود (رمز شريطي) وتضم جميع المعلومات عن الشخص وعن تاريخ تلقيه اللقاح.

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