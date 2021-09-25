داخلية كوردستان تصدر توضيحاً عن اجتماع تحت عنوان "السلام والاسترداد"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر) 2021، توضيحاً حول اجتماع عُقد يوم أمس في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد).

وفيما يلي نص التوضيح:

إن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

وزارة الداخلية

حكومة إقليم كوردستان

25 أيلول (سبتمبر) 2021