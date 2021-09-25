سیاسة

داخلية كوردستان تصدر توضيحاً عن اجتماع تحت عنوان "السلام والاسترداد"

"لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان"
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وزارة داخلية اقليم كوردستان
وزارة داخلية اقليم كوردستان
کوردستان وزارة الداخلية إقليم كوردستان اجتماع السلام والاسترداد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر) 2021، توضيحاً حول اجتماع عُقد يوم أمس في أُربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد).

وفيما يلي نص التوضيح:

إن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كوردستان، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع.

 

وزارة الداخلية

حكومة إقليم كوردستان

25 أيلول (سبتمبر) 2021

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