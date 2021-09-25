سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البنغلاديشي الجديد لدى العراق

وجّه السفير البنغلاديشي شكره لإقليم كوردستان على تنسيقه ودعمه لأبناء الجالية البنغلاديشية في الإقليم
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان العلاقات الكوردستانية البنغلاديشية مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر) 2021، السفير البنغلاديشي الجديد لدى العراق محمد فضل الباري.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير البنغلاديشي الجديد بمناسبة تسنمه مهامه، متمنياً له التوفيق في عمله بما يسهم في توطيد علاقات بنغلاديش مع العراق وإقليم كوردستان.

ووجّه السفير البنغلاديشي شكره لإقليم كوردستان، حكومةً وشعباً، على تنسيقه ودعمه لأبناء الجالية البنغلاديشية في الإقليم، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

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