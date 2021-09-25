سیاسة

وفد مسيحي لمسرور بارزاني: كوردستان المكان الوحيد في العراق الذي يعيش فيه المسيحيون بسلام

أثنى الوفد على دور رئيس الحكومة في دعم حقوق المكونات وتنفيذ الإصلاحات الحكومية والتغلب على الأزمات.
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مسرور بارزاني خلال لقائه الوفد المسيحي - صورة: المكتب الإعلامي لمسرور بارزاني
مسرور بارزاني خلال لقائه الوفد المسيحي - صورة: المكتب الإعلامي لمسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني مطارنة إقليم كوردستان وسهل نينوى إقليم كوردستان مسيحيون

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر) 2021، وفداً من مطارنة إقليم كوردستان وسهل نينوى.

وجرى في الاجتماع، بحث وضع المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق.

وأشاد وفد مطارنة إقليم كوردستان وسهل نينوى بتجربة التعايش السلمي في إقليم كوردستان، كذلك أشار إلى أن إقليم كوردستان هو المكان الوحيد في العراق والمنطقة الذي يعيش فيه المسيحيون بسلام وبحقوق مصانة، كما أثنى الوفد على دور رئيس الحكومة في دعم حقوق المكونات وتنفيذ الإصلاحات الحكومية والتغلب على الأزمات.

هذا وجدد رئيس الحكومة تأكيده على دعم حكومة إقليم كوردستان من أجل ترسيخ ثقافة التسامح وقيم التعايش السلمي والحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان.

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