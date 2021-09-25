كورونا.. "المؤشر الأحمر" يتراجع بـ360 إصابة يومية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت عن 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 360 إصابة مؤكدة بالوباء، في انخفاض ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

آخر إحصائية من وزارة الصحة

1. الفحوصات: ( 5913 فحصاً جديداً)

• (1749) أربيل

• (1862) السليمانية

• (2139) دهوك

• (0) حلبجة

• (163) كرميان

• (0) رابرين

2. الإصابات: (360 إصابة جديدة)

• (41) أربيل

• (50) السليمانية

• (253) دهوك

• (0) حلبجة

• (16) كرميان

• (0) رابرين

3. حالات الشفاء: (1002 حالة جديدة)

• (280) أربيل

• (450) السليمانية

• (185) دهوك

• (30) حلبجة

• (32) كرميان

• (25) رابرين

4. الوفيات: ( 11 حالة وفاة)

• (6) أربيل

• (3) السليمانية

• (1) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

إجمالي الأرقام

المحجورون صحياً: 21871 (21871 خرجوا حديثاً)

الفحوصات: 3088137

الإصابات: 325432

المتعافون: 291882

الراقدون: 27755

الوفيات: 5795