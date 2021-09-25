صحة وبیئة

كورونا.. "المؤشر الأحمر" يتراجع بـ360 إصابة يومية في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان إقليم كوردستان وزارة صحة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان السبت عن 11 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها سجلت في الفترة نفسها 360 إصابة مؤكدة بالوباء، في انخفاض ملحوظ مقارنة باليوم السابق.

آخر إحصائية من وزارة الصحة

1. الفحوصات: ( 5913 فحصاً جديداً)

• (1749) أربيل

• (1862) السليمانية

• (2139) دهوك

• (0) حلبجة

• (163) كرميان

• (0) رابرين

2. الإصابات: (360 إصابة جديدة)

• (41) أربيل

• (50) السليمانية

• (253) دهوك

• (0) حلبجة

• (16) كرميان

• (0) رابرين

3. حالات الشفاء: (1002 حالة جديدة)

• (280) أربيل

• (450) السليمانية

• (185) دهوك

• (30) حلبجة

• (32) كرميان

• (25) رابرين

4. الوفيات: ( 11 حالة وفاة)

• (6) أربيل

• (3) السليمانية

• (1) دهوك

• (1) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

إجمالي الأرقام

المحجورون صحياً: 21871 (21871 خرجوا حديثاً)

الفحوصات: 3088137

الإصابات: 325432

المتعافون: 291882

الراقدون: 27755

الوفيات: 5795

موضوعات ذات صلة
کوردستان

وفد مسيحي لمسرور بارزاني: كوردستان المكان الوحيد في العراق الذي يعيش فيه المسيحيون بسلام
  1 ساعات
کوردستان

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البنغلاديشي الجديد لدى العراق
  2 ساعات
کوردستان

داخلية كوردستان تصدر توضيحاً عن اجتماع تحت عنوان "السلام والاسترداد"
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف