العراق: تراجع في اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 1312 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 5310 مريضا للشفاء مع تسجيل 33 حالة وفاة في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 11219 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.