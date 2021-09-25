مجتمع

صرخة طفل عراقي تهز مواقع التواصل الاجتماعي

ظهر الطفل في الفيديو المتداول وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء
author_image آريان ابراهيم شوكت
صرخة طفل عراقي تهز مواقع التواصل الاجتماعي
صرخة طفل عراقي تهز مواقع التواصل الاجتماعي
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  تداول ناشطون على موقع "تويتر" وسما بعنوان "أنقذوا الطفل محمد" بعد انتشار مقطع فيديو صادم أظهر طفلا قيدت يداه ووجهه ملطخ بالدم جراء ضرب والده له في إحدى المدن العراقية.

وظهر الطفل في الفيديو المتداول وهو مكبل بالسلاسل ومغطى بالدماء ويتوسل الموت عند تعرضه للتعذيب من قبل والده. وأشعل فيديو الطفل وسائل التواصل الاجتماعي غضبا في العراق وعدد من الدول العربية.

وتصدر وسم أنقذو-الطفل-محمد- قائمة أكثر المواضيع تداولا عبر منصة "تويتر" في العراق. وكشفت معظم التغريدات حزن المغردين والمعلقين على الطفل وطالب المغردون السلطات بالمسارعة لإنقاذ وحماية الطفل ومعاقبة والده.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الجمعة أنه أمر بتنفيذ الإجراءات القانونية واحتجاز المواطن الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يمارس العنف ضد ابنه. ووجه رئيس الوزراء العراقي، الأجهزة المختصة للتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده.

المصدر: روسيا اليوم

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