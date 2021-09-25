نيجيرفان بارزاني: لقد ذاق شعبنا مرارة الايام وقسوتها على مدى مئة عام الماضية

أربيل (كوردستان 24)- في كلمة له خلال انعقاد مؤتمر (العراق: قدر مأساوي) في أربيل قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني " إن شعب كوردستان بكل مكوناته قد عانى كثيراُ وعلى مدى 100 سنة الماضية، وللأسف وبعد قرن من الزمن لايزال الشعب الكوردي يناضل لنيل حقوقه المشروعة ".

وأضاف رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني في كلمته إن: العراق بلد المكونات المتعددة، ومنذ تأسيسه قبل مئة عام تأسس وفق ثلاث ولايات (الموصل، وبغداد، والبصرة)، واعتمدت هذه الولايات على التوزيع الجغرافي، والموروث الثقافي، بحيث الكورد في الشمال، والسنة في الوسط والشيعة في الجنوب، واضافة الى هذا هناك العديد من المكونات الدينية والقومية الأخرى التي تعيش في العراق.

وتابع نيجيرفان بارزاني بالقول إن "العراق بلد متعدد القوميات والمذاهب والاديان والصراع على السلطة هي المشكلة الرئيسية في العراق، وعندما يريد طرف معين فرض وجهة نظره على الأطراف الأخرى أو يلجأ إلى استخدام القوة أو العقاب لحسم المشاكل والتي كانت دائماً ما تحدث في العراق".

وتطرق رئيس الإقليم إلى ظهور تنظيم داعش في العراق قائلا: إذا لم يكن العراق مستقرا، فلن تكون المنطقة مستقرة، وإذا لم يتغير شيء، فلن يتم حل مشاكل العراق، وإذا استمرت نفس الأخطاء السياسية، وتهميش المكونات بنفس عقلية فرض القوة فإنه من المؤكد سيولد غداً تنظيم مماثل لداعش.

وأكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على ضرورة أن يكون الإقليم شريكاً حقيقياً في الدولة الاتحادية العراقية من خلال المشاركة بالسلطة بأشكالها كافة، مؤكدا أن هذا سيضمن استقرار العراق الجديد والحفاظ على وحدة أراضيه.