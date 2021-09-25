الامم المتحدة : ضحايا الصراع في سوريا 350 ألف قتيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة أن الحرب السورية خلفت ما لا يقل عن 350,209 قتلى وفق تقدير جديد "غير شامل" للأمم المتحدة،

وقال التقرير الذي وضعه مكتب المفوضة ميشيل باشليه عقدا يمتد بين مارس 2011 ومارس 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم.

وأشارت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الرقم "غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من يونيو تقريرا يقدر عدد القتلى بـ494,438 منذ بداية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011.

ونوهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا (26727 قتيلا) وطفل واحد من كل 13 قتيلًا (27126 قتيلا). وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلا)، يليها محيط دمشق (47483 قتيلا)، ثم إدلب (33271 قتيلا).