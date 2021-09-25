51 مسلح تابع لحزب العمال الكوردستاني يلتحقون بقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- بعد تذمرهم من الاوضاع الموجودة داخل حزب العمال الكوردستاني التحق اليوم السبت 25 أيلول (سبتمبر 2021) 51 مسلح تابع لحزب العمال الكوردستاني في جبل سنجار بصفوف الفوج الاول التابع لقوات البيشمركة في منطقة سنجار بعدما القوا سلاحهم وتركوا صفوف حزب العمال الكوردستاني.

وفي هذا الصدد وفي تصريح لكوردستان24 قال مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار آشتي كوجر : ان 51 مسلح تابع لحزب العمال الكوردستاني تركوا صفوف حزب العمال والتحقوا بقوات بيشمركة كوردستان في جبل سنجار .

وقال مسؤول هؤلاء المسلحين شهاب قاسم حسن موضحا سبب لجوئهم لقوات البيشمركة وترك صفوف حزب العمال في تصريح لكوردستان 24" كان مقرنا في منطقة زورافا التابعة لناحية سنوني. وبقينا لمدة خمسة اشهر في صفوف حزب العمال الكوردستاني حتى توصلنا الى قناعة ان حزب العمال لايخدم قضية شعبنا لذا قررنا الالتحاق بالفوج الاول التابع لصفوف قوات البيشمركة في منطقة سنجار .

وأضاف شهاب قاسم حسن: اتصل بنا مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار ونحن بدورنا نشكر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة اقليم كوردستان الذي طالما قدموا المساعدات وكانوا عونا لاهالي منطقة سنجار دائما.