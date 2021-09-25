توضيح من رئاسة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- في توضيح لها عن اجتماع عقد يوم امس الجمعة في اربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد) أصدرت رئاسة اقليم كوردستان توضيحا عن الاجتماع. وفيما يلي نص التوضيح الصادر عن رئاسة اقليم كوردستان: بشأن اجتماع عقد أمس الجمعة، ٢٤ أيلول ٢٠٢١، بأربيل تحت عنوان (السلام والاسترداد)، وأثار ردود أفعال، نعلن أن رئاسة إقليم كوردستان لا علم لها مطلقاً بذاك الاجتماع ومضامين مواضيعه، وأن ما صدر عن الاجتماع ليس تعبيراً عن رأي أو سياسة أو موقف إقليم كوردستان.

ونؤكد أن أي موضوع أو موقف أو توجه مرتبط بالسياسة الخارجية هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية وفقاً للدستور، وأن إقليم كوردستان ملتزم في هذا تمام الالتزام بالسياسة الخارجية العراقية.

وندعو كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءاً، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية لحكومة إقليم كوردستان.

ديوان رئاسة إقليم كوردستان

٢٥ أيلول ٢٠٢١