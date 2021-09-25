سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني: استفتاء الاستقلال كان محطة من محطات النضال الوطني

أربيل (كوردستان 24)- في الذكرى الرابعة لاجراء استفتاء اقليم كوردستان على الاستقلال قال سكرتير الحزب الشيوعي العراقي كاوة محمود لكوردستان24" ان عملية اجراء الاستفتاء على استقلال كوردستان تعتبر محطة من محطات النضال الوطني الكوردستاني بحيث نتج عن هذا النضال أصوات كوردستانية تنادي وتطالب باستقلال كوردستان بأغلبية ساحقة والعمل مستمر بهذا الاتجاه".

وأضاف سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني في حديثه: أن احدى المقررات المهمة و الواجبات التي تبناها الحركة التحررية الكوردية لشعب كوردستان هو قرار اجراء الاستفتاء على استقلال كوردستان وبيان حق تقرير المصير لهذا الشعب. وبصدد موقف الحزب الشيوعي حول هذه المسألة قال كاوة محمود: نعتقد في الحزب الشيوعي انه من حق الشعب الكوردي ان يتمتع بانشاد وتأسيس الدولة الكوردية أي الدولة الوطنية للكورد.

هنالك ظلم تاريخي وقع على الشعب الكوردي لذا يجب اعادة الحقوق الى أصحابها. بعد الحرب العالمية الاولى تأسست عدة دول قومية في منطقة الشرق الاوسط وتم تجزئة كوردستان بدون موافقة أهلها ودون العودة الى ارادة الشعوب الموجودة في الشرق الاوسط بمعنى هنالك غدر تأريخي كبير ارتكب بحق الشعب الكوردي.

وتابع كاوة محمود: هذا الواقع الجديد الذي فرض على الشرق الاوسط أسهم في احداث البلبلة وعدم الاستقرار في المنطقة ولهذا السبب لم تتأسس دولة المواطنة حتى الان وحتى بعد مرور مئة سنة على تأسيس الدولة العراقية لذا من كامل حقنا كشعب ان نعبر عن ارادتنا في الاستقلال وتحديد مصيرنا ورغبتنا في الاستقلال بصورة مدنية كما فعلنا لكن الرد و جواب المقابل لهذا الحق المشروع كان باستخدام القوة ضدنا كما رأينا.