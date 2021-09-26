سیاسة

هجوم في ديالى يودي بحياة 3 مدنيين ويصيب 4 عسكريين

author_image سوار أحمد
العراق ديالى بعقوبة داعش مقتل م

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، بأن حصيلة الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش بشمال شرق المحافظة بلغت ثلاثة ضحايا من المدنيين وإصابة أربعة من العناصر الامنية بجروح بينهم ضابط.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت مساء السبت  في قرية الحد الأخضر – ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة على سيارة لوري، وحين اجتماع الأهالي والقوات الأمنية، قام عناصر داعش باستهدافهم بالقناصات.

وقال المصدر لكوردستان 24 ان "حصيلة الهجوم على منطقة الحد الأخضر، شمال شرق محافظة ديالى، ارتفعت  إلى 3 ضحايا من المدنيين، وإصابة 4 من الشرطة، بينهم ضابط برتبة عقيد".

واكد ان "الوضع الآن تحت سيطرة القوات الأمنية".

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