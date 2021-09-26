ریاضة

بيليه يهنئ "البرغوث" بتحطيمه رقمه القياسي ويعتذر عن التأخير

author_image سوار أحمد
بيليه مع ميسي فرانك فيف - الصورة لفرانس 24
بيليه مع ميسي فرانك فيف - الصورة لفرانس 24
العالم بيليه ميسي الرقم القياسي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب تحطيم الاخير الرقم القياسي المسجل باسم "الملك" لاكثر عدد من الاهداف الدولية في قارة أميركا الجنوبية، معتذراً في الوقت ذاته عن تأخره في الاشادة به جراء خضوعه لجراحة إزالة ورم فيالقولون في أحد مستشفيات ساو باولو.

وكان نجم برشلونة السابق والمنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جرمان الفرنسي، حطّم الرقم القياسي المسجل باسم بيليه البالغ 77 هدفًا دولياً في 9 الشهر الحالي، وبات هداف منتخبات القارة بـ 79 هدفاً بعد ثلاثيته في مرمى بوليفيا خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وارفق بيليه يوم السبت اعتذاره عن تأخره في الاعتراف بانجاز "البرغوث" الصغير بصورة للنجم الأرجنتيني نشرها على موقع التواصل "انستاغرام"، حيث أن ميسي حطم رقم بطل العالم 3 مرات مع البرازيل بعد أربعة أيام من خضوع الاخير لجراحة لاستئصال ورم في القولون.

وأضاف "لم أستطع تفويت الفرصة لتهنئتك على تحقيق رقم قياسي جديد في وقت سابق من هذا الشهر. موهبتك لا تصدق".

وتمنى بيليه أن يسجل ميسي "أكثر" إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي ومواطنه نيمار في ناديه الباريسي الجديد.

ولا يزال بيليه، البالغ 80 عامًا، في مستشفى في ساو باولو، ووفقًا لإحدى بناته كيلي ناسيمينتو التي كتبت في حسابها على "إنستاغرام" الجمعة، أن والدها "قطع خطوات عدة" في التعافي.

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