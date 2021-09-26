أسعار الدولار والعملات الأجنبية في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- يبلغ سعر الدولار والعملات الأجنبية وكذلك الذهب اليوم الأحد في اسواق اقليم كوردستان كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147400 دينار
100 يورو = 173000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 16800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 414000 دينار
مثقال عيار 21 = 365000 دينار
مثقال عيار 18 = 310000 دينار