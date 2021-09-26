اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في بورصة اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان اسعار الدولار اسعار العملات اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يبلغ سعر الدولار والعملات الأجنبية وكذلك الذهب اليوم الأحد في اسواق اقليم كوردستان كالتالي:

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147400 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 16800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 414000 دينار

مثقال عيار 21 = 365000 دينار

مثقال عيار 18 = 310000 دينار

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