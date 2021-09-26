لويزيانا الامريكية تختار كورديا كأفضل طبيب في الولاية لعام 2021

أربيل (كوردستان 24)- تم اختيار البروفيسور غازي زيباري من ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، كأفضل طبيب في الولاية لعام 2021 وذلك من قبل مجلة لويزيانا لايف بالتعاون مع نادي كونولي.

واعتمدت المجلة في استبيانها على تصويت الأطباء في الولاية، حيث أكد الأطباء ان غازي زيباري يمارس مهنة الطب بشكل علمي مهني ومحترف.

ونشر الدكتور جاسم على صفحته في فيسبوك "أفتخر دائما بالدكتور غازي وذلك كشخصية كوردية وكمهاجر وكطبيب، ودائما نعتبر أنفسنا طلبته".

كما أشار إلى أن نجاح الدكتور غازي زيباري هو دافع لأمتنا لرفع علم العلم على المستوى الدولي ومواصلة السعي من أجل العلم والإنسانية.

والبروفيسور غازي زيباري، رئيس قسم الجراحة ومدير البرنامج الطبي في إحدى الجامعات الأمريكية، هو مدير مركز جون ماكدونالد.