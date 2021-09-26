سیاسة

الرئيس بارزاني وسفير فرنسا لدى العراق يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

author_image سوار أحمد
کوردستان فرنسا السفير الفرنسي مسعود بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني والسفير الفرنسي الجديد لدى العراق إريك شوفالييه، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وجاء ذلك اليوم، خلال استقبال الرئيس بارزاني لشوفاليه والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل الفرنسي في اربيل أوليفي ديكونتي، أعرب الرئيس بارزاني عن تمنياته للسفير الجديد بالتوفيق في مهماته.

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية التي تجمع شعب كوردستان بالشعب الفرنسي، فيما أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

وبحث الجانبان الانتخابات العراقية المزمع اجراؤها الشهر المقبل، فيما عبرا عن أملها أن تكون نتائج الانتخابات التشريعية انعكاسا لتطلعات الشعب العراقي.

وخلال اللقاء تم مناقشة أوضاع سنجار وضرورة إجراء التطبيع فيها وعودة النازحين الى مناطقهم.

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