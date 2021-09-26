مسرور بارزاني ووزير التجارة التركي يناقشان التبادلات التجارية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، وزير التجارة التركي محمد موش والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار والعلاقات والتبادلات التجارية بين إقليم كوردستان وتركيا.

ووصل ليلة أمس محمد موش على رأس وفد تجاري الى عاصمة اقليم كوردستان، اربيل، حيث تم استقبال الوفد من قبل رئيس دائرة العلاقات الخارجية سفين دزسس ووزير التجارة والصناعة في حكومة الاقليم كمال مسلم ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.