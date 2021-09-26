مسرور بارزاني لوفد تركي رفيع: نسعى دوماً لتوطيد علاقتنا مع أنقرة على أساس المصالح المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 26 أيلول (ٍسبتمبر) 2021، وزير التجارة التركي محمد موش والوفد المرافق له، ثم جرى عقد اجتماع مع الوفد التجاري التركي الرفيع الذي ضم عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز آفاق العلاقات والتعاون والتنسيق مع تركيا باعتبارها جارة مهمة لإقليم كوردستان والعراق وبوابة الإقليم إلى أوروبا والعالم، مشيراً إلى أن زيارة الوفد التجاري الكبير ستعزز العلاقة الراسخة التي تجمع بين إقليم كوردستان وتركيا. وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يسعى دوماً إلى توطيد علاقاته الشاملة مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان، موضحاً أن حكومة إقليم كوردستان تولي أهمية بالغة إزاء عملية الاستثمار، وعلى هذا الأساس ستوفر كل التسهيلات اللازمة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل الارتقاء بالأعمال الاستثمارية والتجارية.

هذا وأبدى وزير التجارة التركي رغبة بلاده في توثيق العلاقات مع إقليم كوردستان في شتى المجالات، ولا سيما في الحركة التجارية والاستثمارات، كما عبّر عن أمله بأن تزداد التعاملات التجارية والاستثمارية بين تركيا وإقليم كوردستان في المستقبل المنظور.