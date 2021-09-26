صحة وبیئة

14 وفاة و1265 إصابة جديدة بالجائحة خلال 24 ساعة في كوردستان

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان كورونا إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة صحة إقليم كوردستان اليوم الأحد أحدث إحصائية يومية وإجمالية بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأظهرت الإحصائية 14 حالة وفاة و1265 إصابة جديدة بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تعافي 1085 شخصاً من الوباء.

وهذه أحدث إحصائية يومية وشاملة

1. الفحوصات: ( 7633 فحصاً جديداً)

• (3700) أربيل

• (1726) السليمانية

• (1642) دهوك

• (104) حلبجة

• (298) كرميان

• (163) رابرين   

2. الإصابات: (1265 إصابة جديدة)

• (388) أربيل

• (640) السليمانية

• (115) دهوك

• (47) حلبجة

• (59) كرميان

•  (16) رابرين

3. حالات الشفاء: ( 1085 حالة تعافٍ)

• (320) أربيل

• (465) السليمانية

• (221) دهوك

• (34) حلبجة

• (33) كرميان

•  (12) رابرين   

4. الوفيات: ( 14 وفاة)

• (3) أربيل

• ( 10) السليمانية

• ( 0) دهوك

• ( 0) حلبجة

• ( 1) كرميان

• ( 0) رابرين

الحصيلة العامة

المحجورون صحياً 21871 (21871 خرجواً حديثاً)

الفحوصات: 3095770

المصابون: 326697

المتعافون: 292967

الراقدون: 27921

الوفيات: 5809

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