كرمانج عبدالله: المواطنين في منطقة مخمور حولوا بيوتهم وقلوبهم الى مقرات للبارتي

أربيل (كوردستان 24)- في حديث خاص لكوردستان24 قال مسؤول الفرع 23 (قرجوغ) للحزب الديمقراطي الكوردستاني كرمانج عبدالله ان " حدود فرع قرجوغ للحزب الديمقراطي الكوردستاني منطقة واسعة في نشاطها المتعلق بالحملة الانتخابية بسبب ارتباطها بالدوائر الانتخابية في أربيل وسهل أربيل وكركوك والدائرة الانتخابية الاولى في نينوى . ولدينا مرشحين لكافة الدوائر الانتخابية وخلال الايام اللاحقة سنقوم بافتتاح مقرات الحزب في هذه المناطق".

وأكد مسؤول الفرع 23 في حديثه: في حدود دائرة ( مخمور- الحمدانية) لدينا مرشحين أثنين ممن كانوا أعضاء في مجلس النواب العراقي سابقا وتم ترشيحهم من جديد. والمواطنون في مخمور متشوقون جدا للمشاركة في الانتخابات القادمة.

مضيفا أنه" في يوم الثلاثاء أي بعد غد الاثنين 28 أيلول (سبتمبر 2021) هو يوم بدء الحملة الانتخابية الرسمية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في منطقة مخمور. وفي مراسيم خاصة تنسجم مع ثقل وتاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني سنقوم بافتتاح مقر الفرع 23 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخمور".

وأضاف كرمانج عبدالله أيضا: بعد أحداث 16 أكتوبر وكموقف سياسي منا انسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من هذه المناطق لكن المواطنين حولوا بيوتهم وقلوبهم الى مقرات الحزب الديمقراطي. لذا فان التقديرات تشير الى حصول البارتي على الاغلبية الساحقة في جمع الاصوات في هذه المناطق.