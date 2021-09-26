اقتصاد

باشراف رئيس حكومة كوردستان: افتتاح مشروعين كهربائيين في مخمور

بكلفة (مليار و742 مليون دينار عراقي)
author_image آريان ابراهيم شوكت
باشراف رئيس حكومة كوردستان: افتتاح مشروعين كهربائيين في مخمور
باشراف رئيس حكومة كوردستان: افتتاح مشروعين كهربائيين في مخمور
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان أنه في مراسيم خاصة سيجري يوم غد الاثنين 27 أيلول (سبتمبر 2021) وباشراف وتوجيه من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني افتتاح مشروعين كهربائيين في قضاء مخمور بكلفة (مليار و742 مليون دينار عراقي).

وقالت وزارة الكهرباء أنه بحضور وزير كهرباء الاقليم كمال محمد صالح و محافظ أربيل أوميد خوشناو وفي مراسيم خاصة سيتم افتتاح محطة كهرباء بنار في قضاء مخمور.

مضيفا: علاوة على افتتاح هذا المشروع الكهربائي سيتم انشاء وسحب خط التغذية الكهربائي بقوة ( 33 كي في ) من ناحية قراج . وتقوم وزارة الكهرباء في حكومة الاقليم بتنفيذ المشروع.  

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