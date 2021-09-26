مفوضية الانتخابات في العراق: إجراءات قانونية لضمان أصوات الناخبين

أربيل (كوردستان 24)- عن طريق تصريحات صحفية قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد 26 أيلول (سبتمبر 2021) عن اتخاذها إجراءات قانونية لضمان أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي خلال تصريحات صحفية أن من ضمن الإجراءات التي ستتخذ عقوبات قانونية لكل من يتعمد التصويت باسم شخص آخر أو تكرر اسمه في يوم الاقتراع، مشيرة إلى أنه سيحال إلى القضاء مع غرامة مالية بين 200 دولار إلى 900 دولار والحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، موضحة أن اللجنة الأمنية "أكملت جميع الاستعدادات، وأن كافة الأمور اللوجستية تمت على أفضل وجه".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أطلع، الأسبوع الماضي، على سير تنفيذ عملية المحاكاة الثالثة والأخيرة للعملية الانتخابية، التي جرت في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة العراقية بغداد. وجرى خلال المحاكاة، تقديم عرض تفصيلي وشرح شامل لجميع فقرات تنفيذ العملية الانتخابية.