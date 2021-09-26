مصر تبدأ بفرض ضرائب على صناعة المحتوى الإلكتروني

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت، الذين تتخطى ايراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (نحو 32 ألف دولار) سنوياً، ما اثار جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت في بيان "الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي".

وأوضحت أن "التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهراً من تاريخ مزاولة النشاط".

ولا يخضع صناع المحتوى على الانترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم.

ويستخدم الانترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكانا بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية.

وبحسب موقع الاحصاءات الدولي "داتا ريبورتال"، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ كانون الثاني يناير الماضي.