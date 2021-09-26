الكاظمي: من يسعى للتغيير عليه "المشاركة الواسعة" في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد دعوته إلى العراقيين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "شعبنا العزيز، شعب التضحيات والمكارم والقيم وصنّاع التغيير، دعوتي لكم أن تسارعوا إلى استحصال بطاقة الناخب، من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم".

وأضاف أن "أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات. أصواتكم مستقبل العراق".

ومن المزمع إجراء الانتخابات التشريعية في 10 من الشهر المقبل بمشاركة أكثر من 3 آلاف مرشح للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.