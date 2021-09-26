بفائدة سنوية.. المركزي العراقي يصدر "سندات بناء"

أربيل (كوردستان 24)- قال البنك المركزي العراقي الأحد إنه قرر إصدار سندات بناء إلى جميع المواطنين بفائدة سنوية تصل إلى 7 بالمئة.

وقال البنك في بيان إن قرر طرح "الإصدارية الأولى من سندات (بناء) من فئتي 500,000 دينار بفائدة سنوية 6% لأجل سنتين، و1,000,000 دينار مليون دينار بفائدة سنوية 7% لأجل أربع سنوات".

وأضاف البنك أن "شراء تلك السندات سيكون عبر المصارف المجازة".

وأشار إلى أن تلك المصارف ستستقبل طلبات الشراء من الراغبين بذلك وتسلمهم إيصالاً بمبالغ شراء تلك السندات حيث يصدرها البنك المركزي ويسلمها للمصارف ضمن مدة قصيرة.

هذا وأصدر البنك المركزي وثيقة موقعة من قبل نائب المحافظ عمار حمد أشارت إلى أن إصدار السندات سيتم اعتباراً من 3 تشرين الأول أكتوبر 2021.