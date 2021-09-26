سیاسة

إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستفتاء استقلال كوردستان في مدينة دوسلدورف الالمانية

قدم المشاركون العديد من النشاطات القيمة بعد الوقوف دقيقة اجلال واكبار على أرواح شهداء كوردستان
author_image آريان ابراهيم شوكت
إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستفاء استقلال كوردستان في مدينة دوسلدورف الالمانية
إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستفاء استقلال كوردستان في مدينة دوسلدورف الالمانية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- (دوسلدورف -ألمانيا): أقيمت في مدينة دوسلدورف الالمانية مناسبة تخليد الذكرى الرابعة لاجراء استفتاء اقليم كوردستان على الاستفتاء.

وشهدت المناسبة العديد من النشاطات الثقافية والقاء الخطب لتمجيد هذه المناسبة الفذة كما تم خلال المناسبة افتتاح مكتب الجالية الكوردية بشكل رسمي في مدينة دوسلدورف الالمانية. وحضر المناسبة التي اقيمت في مقر الجالية الكوردية في مدينة دوسلدورف الالمانية العديد من الشخصيات الثقافية وممثلي المنظمات الكوردية في داخل وخارج مدينة دوسلدورف. وقدم المشاركون العديد من النشاطات القيمة بهذه المناسبة بعد الوقوف دقيقة اجلال واكبار على أرواح شهداء تحرير كوردستان.

وصرح مسؤول اعلام مركز الجالية الكوردية هورامان توفيق لكوردستان24 للحديث عن اهم النشاطات التي اقيمت في المناسبة بحيث تضمنت احدى فقرات المناسبة خطابا لشخصيات من اجزاء كوردستان الاربعة والحديث عن القضايا الوطنية والقومية وبالخصوص قضية الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان.

كما تم خلال المناسبة تبادل الاراء بين الموجودين وفي هذا الصدد صرحت مديرة مركز الجالية الكوردية في الخارج كزال درويش في تصريح لكوردستان24 قائلة" في الذكرى الرابعة لهذه المناسبة الكريمة مناسبة اجراء الاستفتاء رأينا من الضروري افتتاح المكتب الرئيسي للجالية الكوردية في مدينة دوسلدورف الالمانية كمركز ثقافي لاجتماع الوسط الثقافي الكوردي في الخارج واتخاذ القرارات اللازمة.

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