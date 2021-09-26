لينيا كريم.. أصغر كوردية تفوز بمقعد في البرلمان الآيسلندي

أربيل (كوردستان 24)- أصبحت (لينيا رون طه كريم) أصغر المرشحات الكورديات الفائزات بمقعد برلماني في الانتخابات التي أجريت في آيسلندا يوم أمس.

واحتلت كريم (21 عاماً) المرتبة الثالثة في قائمة حزب القراصنة عن منطقة ريكيافيك الشمالية.

وكتبت كريم على حسابها في تويتر أنها استيقظت على الأخبار التي تفيد بأنها حطمت رقماً قياسياً كأصغر نائبة في تاريخ آيسلندا.

وكانت كريم أول نائبة كوردية في تاريخ البلاد.

وقالت "شكراً لكل من صوت لحزب القراصنة".

وأحرزت النساء غالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي وذلك في سابقة لم تشهدها أوروبا من قبل، حسبما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات.

وعلى ضوء ما أُعلن من نتائج، ستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي بما يعادل 52.3 في بالمئة مقارنة بالرجال.