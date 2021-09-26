مرأة

لينيا كريم.. أصغر كوردية تفوز بمقعد في البرلمان الآيسلندي

author_image Kurdistan24 اربیل
لينيا رون طه كريم
لينيا رون طه كريم
العالم

أربيل (كوردستان 24)- أصبحت (لينيا رون طه كريم) أصغر المرشحات الكورديات الفائزات بمقعد برلماني في الانتخابات التي أجريت في آيسلندا يوم أمس.

واحتلت كريم (21 عاماً) المرتبة الثالثة في قائمة حزب القراصنة عن منطقة ريكيافيك الشمالية.

وكتبت كريم على حسابها في تويتر أنها استيقظت على الأخبار التي تفيد بأنها حطمت رقماً قياسياً كأصغر نائبة في تاريخ آيسلندا.

وكانت كريم أول نائبة كوردية في تاريخ البلاد.

وقالت "شكراً لكل من صوت لحزب القراصنة".

وأحرزت النساء غالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي وذلك في سابقة لم تشهدها أوروبا من قبل، حسبما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات.

وعلى ضوء ما أُعلن من نتائج، ستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي بما يعادل 52.3 في بالمئة مقارنة بالرجال.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف