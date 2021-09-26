كورونا.. أكثر من 231 مليون إصابة و4.7 مليون وفاة عالمياً

أربيل (كوردستان 24)- تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 4,740,525 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول ديسمبر 2019.

وبحسب الإحصاءات العالمية، فقد تأكدت إصابة 231,483,340 شخصاً على الأقل بالفيروس منذ ظهوره، فيما تعافت الغالبية العظمى من المصابين.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

سُجلت السبت 6171 وفاة إضافية و378,753 إصابة جديدة في العالم.

وبالاستناد الى التقارير الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي روسيا مع 805 وفيات إضافية والولايات المتحدة (762) ومن ثم المكسيك (600).