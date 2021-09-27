سیاسة

أمريكا تخصص مليون دولار للقطاع الزراعي في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان أمريكا القطاع الزراعي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت الحكومة الأمريكية تخصيص مبلغ مليون دولار لتحقيق التنمية الزراعية في اقليم كوردستان، وفق ما أفادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وافادت الوكالة في بيان انه تم تخصيص مليون دولار لتحقيق التنمية الزراعية في الاقليم. ويهدف برنامج التنمية الأمريكي الى تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان ودعم وتطوير مشاريع ومراكز الأعمال الصغيرة في الزراعة والتجارة الخاصة.

وقال القنصل العام الأمريكي روبرت بالادينو في كلمة ألقاها في اربيل في وقت سابق "خصصت الحكومة الأمريكية أكثر من مليون دولار لتطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان، الأمر الذي سيزيد من تطوير القطاع الزراعي في إقليم كوردستان".

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