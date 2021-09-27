سیاسة

رئيس حكومة اقليم كوردستان يفتتح عددا من المصانع وصوامع القمح بأربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني صوامع مصانع اربيل

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين، عددا من الصوامع والمصانع لمشاريع تخزين وتسويق قمح للمزارعين في محافظة أربيل.

ومن المقرر أن تجري مراسم الافتتاح الساعة 11:00 من صباح اليوم، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

ويعد تسويق وتطوير المنتجات المحلية من أهم أولويات الكابينة الحكومية التاسعة لاقليم كوردستان، حيث أكد رئيس حكومة الاقليم في اكثر من مناسبة على أهمية تنويع مصادر الدخل.

ويشمل مشروع صوامع تسويق قمح المزارعين بناء 40 صومعة و11 مصنعا للمنتجات الغذائية. وفي المرحلة الأولى، سيتم الانتهاء من بناء 20 صومعة وخمسة مصانع، أما في المرحلة الثانية فسيتم بناء 20 صومعة وستة مصانع اخرى وذلك ضمن مدة زمنية لا تتجاوز العامين.

وافتتح مسرور بارزاني في وقت سابق صوامع حديثة ومخازن للقمح وفق أكثر الطرق العالمية تطورا في دهوك وأربيل والسليمانية.

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