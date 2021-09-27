انخفاض سعر الدولار وتصاعد الذهب الاصفر في اسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار كما ارتفع سعر الذهب الاصفر اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147250 دينار
100 يورو = 173000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 16800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 415000 دينار
مثقال عيار 21 = 366000 دينار
مثقال عيار 18 = 312000 دينار