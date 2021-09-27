انخفاض سعر الدولار وتصاعد الذهب الاصفر في اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفض سعر الدولار كما ارتفع سعر الذهب الاصفر اليوم الاثنين، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147250 دينار

100 يورو = 173000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 16800 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 415000 دينار

مثقال عيار 21 = 366000 دينار

مثقال عيار 18 = 312000 دينار