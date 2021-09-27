مسرور بارزاني لمواطني الاقليم: انتخبوا من يُلبّي تطلّعاتكم ويحمي حقوقكم في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين، مواطني اقليم كوردستان الى انتخاب المرشحين الذين سيلبون تطلعات الشعب والقادرين على حماية حقوق شعب الاقليم.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال افتتاحه عددا من المصانع والصوامع لتخزين القمح وتسويقه، في محافظة اربيل.

وعبر رئيس الحكومة خلال كلمة ألقاها في مراسم الافتتاح عن سعادته بتنفيذ الكابينة التاسعة لوعودها التي أطلقتها لشعب اقليم كوردستان، وخصوصا من جهة تحسين وتطوير الاقتصاد وتنويع مصادره.

واكد مسرور بارزاني ان الحكومة "ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الاقتصادية".

وفي الكلمة ذاتها دعا رئيس حكومة كوردستان مواطني الاقليم الى انتخاب المرشحين القادرين على ان يلبوا تطلعات شعب كوردستان ويتمكنوا من حماية حقوقه.

وقال مسرور بارزاني "نحن بحاجة الى اختيار ممثلين حقيقيين عن الشعب، بحيث يمكنهم أن يستعيدوا حقوق شعبنا في كافة الملفات سواء النفط او البيشمركة أو الاقتصاد وغيرها، وأن يدافعوا عن هذه الحقوق بقوة في بغداد.

وطالب رئيس الحكومة كافة الاطراف السياسية في كوردستان بتجنب الصراعات الداخلية والحروب الإعلامية ضد بعضها، فيما أكد على ضرور أن يذهب كافة المنتخبين الى بغداد بيد واحد وبهدف واحد وهو حماية حقوق شعب كوردستان.

وقال مسرور بارزاني "نحن في حكومة كوردستان كنا دائما مدافعين عن حقوق شعبنا وذلك بدعم من ممثلينا في برلمان بغداد الذين يسعون بكل جهودهم لحماية استحقاقات الاقليم وحفظ حقوق شعبه".

من جهة أخرى أكد رئيس الحكومة ان مثل هذه المشاريع الاقتصادية ستخلق العديد من فرص العمل وستسوق للإنتاج المحلي من القمح وستؤثر ايجابا بقوة على تطوير اقتصاد اقليم كورستان.

واشار الى ان الكابينة التاسعة تسعى بكل طاقاتها الى رفع المستوى المعيشي لمواطني الاقليم وذلك عبر تعزيز الاقتصاد وتقويته.