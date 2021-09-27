صحة وبیئة

الموقف الوبائي لكورونا في العراق: انخفاض في الوفيات وارتفاع في الاصابات

32 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس في عموم المدن العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
الموقف الوبائي لكورونا في العراق: انخفاض في الوفيات وارتفاع في الاصابات
الموقف الوبائي لكورونا في العراق: انخفاض في الوفيات وارتفاع في الاصابات
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الاثنين 27  أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2447 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 4156 مريضا للشفاء مع تسجيل 32 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 56139 شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.

الوضع الوبائي لكورونا في العراق: انخفاض في الوفيات وارتفاع في الاصابات
الوضع الوبائي لكورونا في العراق: انخفاض في الوفيات وارتفاع في الاصابات
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