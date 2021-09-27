انخفاض طفيف للدولار في بغداد واستقرارها في بورصات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الاثنين 27 أيلول (سبتمبر 2021) في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد، فيما استقرت الأسعار في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ففي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا نسبيا في البورصات الرئيسية وسوق تبادل العملات بحيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في العاصمة العراقية بغداد فقد سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد صباح اليوم الخميس مبلغ 147200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي. فيما سجلت البورصة صباح أمس الأحد 147250 ديناراً عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

بينما استقرت الاسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.