صحة وبیئة

وول ستريت جورنال: الصحة العالمية تخطط لاعادة التحقيق في أصل كورونا

الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس
author_image آريان ابراهيم شوكت
وول ستريت جورنال: الصحة العالمية تخطط لاعادة التحقيق في أصل كورونا
وول ستريت جورنال: الصحة العالمية تخطط لاعادة التحقيق في أصل كورونا
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الامريكية إن منظمة الصحة العالمية، تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب في وباء كوفيد-19".

وقالت الصحيفة، عن ممثلي المنظمة، أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة. وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا، ستضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان.

ويشار إلى أن مجموعة العلماء الدولية السابقة، عملت في الصين من يناير إلى فبراير. وخلال ذلك، زارت المجموعة معهد ووهان لعلم الفيروسات، بما في ذلك مختبر BSL-4 الذي ارتبط بشائعات تسرب الفيروس، ومستشفى، وكذلك سوق هونان للمأكولات البحرية، ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. ووفقا لتقرير المجموعة النهائي،

على الأرجح انتقل فيروس SARS-CoV-2، إلى البشر من الخفافيش من خلال حيوان آخر: تم العثور على مسببات الأمراض المماثلة لدى حيوان البنغول، مما يشير إلى انتقال العدوى بين أنواع مختلفة من الأحياء.

في وقت سابق دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس.

المصدر: نوفوستي

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