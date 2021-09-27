صحة وبیئة

جو بايدن يحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

جو بايدن سيدلي بتصريحات ثم سيتلقى الجرعة الإضافية الثالثة
author_image آريان ابراهيم شوكت
جو بايدن يحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
جو بايدن يحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
العالم

أربيل (كوردستان 24)-  قال البيت الأبيض اليوم الاثنين،27 ايلول (سبتمبر 2021)  ان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيحصل على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن جو بايدن (78 عاما) سيدلي بتصريحات، ثم سيتلقى الجرعة الإضافية الثالثة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويأتي إعلان البيت الأبيض بعد أيام من توصية المنظمين الفيدراليين بمنح جرعة ثالثة من لقاح "فايزر" للأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عاما وما فوق، وكذلك للذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقا، والذين يتواجدون في بيئات عمل ذات طبيعة خطرة.

وحصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في 21 كانون الأول الماضي، بينما تلقى جرعته الثانية في 11 كانون الثاني الماضي.

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