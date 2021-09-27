مسرور بارزاني: قطعنا وعدا لخدمة شعب كوردستان وملتزمون بوعدنا

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني انه خلال اقل من عام نفذنا ماقطعناه من وعد بافتتاح مشروع تسويق قمح الفلاحين في الاقليم.

وخلال منشور له في حسابه الخاص على منصة الانستغرام قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال حديثه عن مشروع تسويق قمح الفلاحين في اقليم كوردستان" تم صرف مبلغ 250 مليون دولار لبناء المشروع ويقدم المشروع تسهيلات مهمة لتسويق قمح الفلاحين وتأهيل وتوفير فرص العمل للمواطنين والحفاظ على الامن الغذائي في اقليم كوردستان".

ودشن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 أيلول (سبتمبر) 2021، عدداً من السايلوهات (الصوامع) والمصانع الخاصة بمشروع تسويق قمح الفلاحين في محافظة أربيل ,والسايلوهات والمصانع التي اُفتتحت هي جزء من مشروع (تسويق محصول قمح الفلاحين) الذي يتألف من مرحلتين،

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم رسمية حضرها الوزراء المعنيون وعدد من المسؤولين، قال رئيس الحكومة: "نحن هنا اليوم لتدشين هذا المشروع الذي وضعنا الحجر الأساس له في ذروة الأزمتين المالية والصحية قبل أقل من عام، ونفتتحه في فترة قياسية" وأضاف أن رؤية هذه المشاريع الإستراتيجية وهي تدخل الخدمة تبهج القلوب، ولا سيما أنها تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لإقليم كوردستان.

وبيّن رئيس الحكومة أن هذا المشروع يأتي ضمن باكورة مشاريع مماثلة موزعة على باقي محافظات الإقليم، وهدفها الرئيسي خدمة الفلاحين وتبديد قلقهم واستلام محاصيلهم وتحويلها إلى أغذية ثم تسويقها وعرضها في الأسواق لتأمين المتطلبات اليومية للمواطنين.

ودعا رئيس الحكومة مستثمري كوردستان إلى تعزيز استثماراتهم في القطاع الزراعي، لما يشكله من أهمية بالغة في إرساء بنية تحتية قوية لإقليم كوردستان، موضحاً أن الإقليم ينعم بأرض خصبة يمكن استغلالها على أكمل وجه، وأردف: "بالإرادة القوية يمكن تخطي جميع الصعاب".

ووجّه شكره للقطاع الخاص الذي يلعب دوراً في تحريك عجلة الاقتصاد بإقليم كوردستان، وأكد وجود رغبة لدى الحكومة في تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج. وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان قد وعدت مواطنيها بتقديم أفضل الخدمات إليهم، وها هي اليوم تفي بما قطعته من وعود، وبالإمكان التماس النتائج.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن هذه المشاريع ليست سوى البداية لتعزيز البنية التحتية لإقليم كوردستان، فهناك مشاريع في المدن والبلدات من المؤمل أن يتم تدشينها في أسرع وقت. وقال: "نريد تعزيز البنية التحتية لكوردستان للأجيال القادمة، ومن أجل رفع المستوى المعيشي للمواطنين الاعزاء.