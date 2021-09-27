الجنائية الدولية: نسعى للتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- صرح مدعي المحكمة الجنائية الدولية،اليوم الاثنين،27 أيلول 2021 إنه يسعى للحصول على موافقة لاستئناف تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان، يركز على عمليات حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان أن الطلب مقدم إلى قضاة المحكمة في ضوء التطورات منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في عملية خاطفة الشهر الماضي. وكانت المحكمة الجنائية الدولية استمرت في متابعة اتهامات جرائم الحرب في أفغانستان لمدة 15 عاماً قبل أن تفتح تحقيقاً متكامل الأركان بشأنها في العام الماضي. وتم حفظ التحقيق بطلب من الحكومة الأفغانية التي قالت إنها تحقق في الجرائم بنفسها.

وقال المدعي الجديد للمحكمة كريم خان في البيان: إن سقوط الحكومة الأفغانية المعترف بها دولياً وحلول طالبان محلها في حكم البلاد يمثل تغييراً مهماً في الأوضاع. ومضى خان قائلاً: بعد مراجعة الأمور بعناية، توصلت إلى خلاصة مفادها أنه لم يعد هناك احتمال في الوقت الحالي لإجراء تحقيقات محلية حقيقية وفعالة داخل أفغانستان.

والمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، محكمة ملاذ أخير؛ إذ تتدخل فقط عندما لا يكون بإمكان دولة عضو فيها إحالة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية فيها إلى المحاكمة، أو تكون غير راغبة في ذلك.