ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الذهب في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف في وقت ارتفع فيه سعر الذهب الاصفر اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147300 دينار
100 يورو = 172250 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 16650 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 411000 دينار
مثقال عيار 21 = 363000 دينار
مثقال عيار 18 = 309000 دينار