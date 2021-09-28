ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الذهب في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف في وقت ارتفع فيه سعر الذهب الاصفر اليوم الثلاثاء، في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147300 دينار

100 يورو = 172250 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 16650 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2070 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 411000 دينار

مثقال عيار 21 = 363000 دينار

مثقال عيار 18 = 309000 دينار