مقتل شخصين على الاقل واصابة 18 آخرين بانفجارين في جرابلس السورية

أربيل (كوردستان 24)- قُتل شخصان على الأقل واصيب عدد آخر جراء انفجارين وقعا اليوم الثلاثاء في مدينة جرابلس بشمال غرب سوريا، والتابعة لمحافظة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية ان انفجارين متتاليين بعبوتين مزروعتين، اسفرا عن مقتل شخصين واصابة 18 شخصا في جرابلس.

واشارت الوكالة الى ان دراجة نارية ملغومة انفجرت في المكان وعند اجتماع عدد من المدنيين والمنتمين الى فصائل عسكرية معارضة، وقع الانفجار الثاني.

ولم تُعرف بعض أسماء الضحايا وفي حال كانوا مدنيين أم عسكريين.