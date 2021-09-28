صحة وبیئة

كورونا: مؤشر الاصابات والوفيات يعاود الارتفاع في العراق

تسجيل 45 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس في عموم المدن العراقية
author_image آريان ابراهيم شوكت
مؤشر الاصابات والوفيات يعاود الارتفاع في العراق
مؤشر الاصابات والوفيات يعاود الارتفاع في العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها عن تفاصيل الموقف الوبائي والتلقيحي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية لهذا اليوم الثلاثاء 28  أيلول (سبتمبر 2021) خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الصحة العراقية أن مختبراتها قد سجلت في الساعات الاربع والعشرين الماضية 2401 اصابة جديدة بالفيروس مقابل تماثل 3795 مريضا للشفاء مع تسجيل 45 حالة وفاة جراء مضاعفات الفيروس في عموم المدن العراقية.

وأشارت الصحة العراقية في بيانها الى ان 54683شخصا قد تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في عموم البلاد. وفيما يلي جدول تفصيلي بالحالة الوبائية للفيروس في عموم العراق.

مؤشر الاصابات والوفيات يعاود الارتفاع في العراق
مؤشر الاصابات والوفيات يعاود الارتفاع في العراق

 

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