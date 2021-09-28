سیاسة

حكومة إقليم كوردستان تتخذ سلسلة إجراءات لضمان بيئة آمنة خلال انتخابات تشرين

حكومة إقليم كوردستان "ستتخذ جميع التدابير لضمان الإجراءات الانتخابات في بيئة آمنة".
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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد الثلاثاء اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة خلال الانتخابات التشريعية العراقية المقررة الشهر المقبل.

وقال ريبر أحمد على حسابه في تويتر "أشرفنا على اجتماع اللجنة الأمنية العليا في حكومة إقليم كوردستان بهدف مراجعة الخطط والتدابير الأمنية خلال أيام الانتخابات، ونؤكد على أهمية أن تكون عملية حرة ونزيهة".

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان "ستتخذ جميع التدابير لضمان الإجراءات الانتخابات في بيئة آمنة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 3 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

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