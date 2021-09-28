وفاة المهاجم الإنكليزي الفائز بكأس العالم روجر هانت عن 83 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- توفي الهداف الانكليزي روجر هانت المتوج مع منتخب "الأسود الثلاثة" بكأس العالم 1966 وأفضل مسجل في تاريخ ليفربول في الدوري المحلي عن عمر ناهز 83 عاماً، بحسب ما أعلن نادي "ريدز" الثلاثاء.

ويحمل هانت الرقم القياسي كأفضل هدّاف في تاريخ ليفربول في الدوري بـ 244 هدفاً في خلال 11 عاماً قضاها في صفوفه، كما لعب اساسياً في المباراة النهائية لمونديال 1966 الذي استضافته انكلترا وفازت به على حساب ألمانيا الغربية 4-2 في 30 تموز/يوليو.

وكان هانت سجل في هذا المونديال 3 أهداف في 6 مباريات دولية بقيادة المدرب ألف رامسي، في حين بلغ اجمالي أهدافه 18 في 34 مباراة دولية بقميص بلاده.

ونعى النادي، هدّافه التاريخي عبر حسابه في "تويتر" قائلاً "ننعى إليكم أسطورة النادي السابق روجر هانت".

وتابع "أفكار الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء روجر في هذا الوقت الحزين والصعب. ارقد بسلام، السير روجر هانت 1938-2021".

وتأتي وفاة هانت بعد ستة أشهر من رحيل زميله والمهاجم التاريخي السابق في ليفربول الاسكتلندي إيان ساينت جون عن 82 عامًا، وبعد بضعة أيام ومن وفاة أكثر مهاجمي إنكلترا فتكاً جيمي غريفز (81 عاماً) في 19 الشهر الحالي.

انضم هانت الى ليفربول عام 1958 عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، وكان يبلغ حينها 20 عاماً، قبل أن يخوض مباراته الاخيرة مع "ريدز" عام 1969 لينتقل بعدها الى بولتون واندررز لثلاثة مواسم.

وحطم الهداف التاريخي لليفربول الويلزي إيان راش عام 1992 الرقم القياسي لعدد الاهداف المسجلة للنادي في مختلف المسابقات والذي كان يحمله هانت والبالغ 285 هدفاً، لكن احدا لم يستطع تجاوز رقمه القياسي في عدد الاهداف المسجلة في الدوري حصراً مع ليفربول.

فاز هانت، المعروف بـ "السير روجر" بالنسبة لجماهير ليفربول برغم عدم نيله اللقب رسمياً من الملكة إليزابيت، بلقب الدوري الإنكليزي مرتين (1963-1964، و1965-1966) وكأس انكلترا مرة واحدة (1964-65) باشراف المدرب الاسطوري الاسكتلندي بيل شانكلي.

وعلّق مدرب ليفربول الحالي، الالماني يورغن كلوب على رحيل هانت قائلاً "إنها أخبار حزينة جدًا، كل صلواتنا ومحبتنا لعائلته. مع الاسف، أصبح الامر مألوفًا أنّ نودع هؤلاء العمالقة في تاريخ النادي".

وتابع المدرب الالماني "يعتبر روجر في المرتبة الثانية من ناحية الاهمية في تاريخ ليفربول، وهذا يوضح الامر برمته".

من جهة أخرى، نعاه المنتخب الانكليزي الذي احرز معه لقبه اليتيم في العرس الكروي "نحن حزينون للغاية على خسارة روجر هانت الذي كان احد المفاتيح الرئيسية في فوزنا بلقب كأس العالم عام 1966. تعازينا الحارة لعائلة روجر، واصدقائه وانديته السابقة".

وأشاد الهداف السابق لـ "ريدز" جون ألدريدج بخصال الراحل في صفحته على "تويتر" بمن كان أحد "أو أفضل مهاجم في ليفربول، سير روجر هانت".

المصدر: أ ف ب