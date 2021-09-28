كورونا في 24 ساعة.. قفزة في الوفيات و1401 إصابة بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الثلاثاء عن تسجيل قفزة جديدة بالوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفياتها سجلت 19 حالة وفاة في معظم المحافظات ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الجائحة إلى 5838 حالة.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة في الفترة نفسها 1401 إصابة ما يرفع العدد الكلي للإصابات إلى 329519 لغاية الآن، حسبما جاء في التقرير.

وتعافى 1290 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية لتبلغ حصيلة المتشافين من الوباء في عموم الإقليم 295472 إلى الآن.

وتلقى نحو مليون شخص في إقليم كوردستان التطعيمات المضادة للوباء مع تزايد إقبال المواطنين على المراكز الصحية لتلقي اللقاحات.